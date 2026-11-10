NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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10.11.2026 18:20:20
Stock Market Midday, Nov. 10: Stocks Slide on Hot Inflation Data
As of 11:41 AM ET, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) is down 1.09% to 24,987, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has fallen 0.79% to 7,490, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) is trading 0.70% lower at 52,039 as persistent inflation data weighs on sentiment.
Gold is trading down 2.82% to $4,023.75, while the 10-Year Treasury yield rose 0.12% to 5.02%. Energy stocks were the only real gainers this morning as oil prices fell on hopes that the conflict in Iran may come to an end. Basic materials saw the biggest drop, followed by tech stocks.
Sanmina shares are up almost 4% on robust fiscal 2027 guidance. The stock surged in premarket trading before retreating this morning. Sally Beauty also jumped following a fourth-quarter earnings beat. Conversely, Rocket Lab performance is muted following mixed earnings. Nvidia remains under pressure as the fallout from the board's investigation into CEO Jensen Huang's conduct.
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