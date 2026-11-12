Stock Market Midday, Nov. 12: Nvidia CEO Resigns, AMD Surges as Wall Street Edges Higher

Markets moved higher despite renewed uncertainty in the technology sector following the resignation of Nvidia (NASDAQ:NVDA) CEO Jensen Huang. As of 11:30 a.m. ET, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) led major indexes, gaining 0.29% to 52,641, while the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) advanced 0.19% to 7,634. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose a modest 0.15% to 25,505 as investors weighed the implications of the leadership shakeup for the broader artificial intelligence industry.

Meanwhile, gold prices fell 3.05% to $3,878.30 as the benchmark 10-year Treasury yield climbed to 4.98%. Industrials and technology stocks led sector gains, while healthcare lagged, highlighting a mixed market despite the major indexes trading in positive territory.

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) surged 6.30% following an analyst upgrade, as investors assessed the potential competitive advantages arising from Nvidia's leadership turmoil. Huang's resignation, effective immediately, marks a significant turning point for the AI chipmaker, with longtime CFO Colette Kress stepping in as interim CEO.

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