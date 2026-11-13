NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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13.11.2026 18:15:01
Stock Market Midday, Nov. 13: Nasdaq Plunges as Nvidia Turmoil Deepens and Treasury Yields Hit 5%
Wall Street extended its losses on Friday, November 13, as mounting uncertainty surrounding Nvidia (NASDAQ:NVDA) and rising Treasury yields fueled a sharp sell-off in technology stocks. As of 11:31 a.m. ET, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) led major indexes lower, falling 1.45% to 24,998, while the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) declined 0.82% to 7,530. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) proved more resilient, slipping just 0.12% to 52,234 as investors rotated away from high-growth technology companies.
Meanwhile, the benchmark 10-year Treasury yield climbed to 5.10%, adding pressure to equity valuations following another round of inflation data. Gold edged 0.13% lower to $3,880.40, while defensive consumer stocks outperformed. Technology and real estate shares suffered some of the steepest losses, highlighting growing concerns about elevated borrowing costs and the outlook for economic growth.
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) plunged 9.89% as selling pressure intensified across the semiconductor industry following the resignation of Nvidia CEO Jensen Huang. Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) also declined 5.70%, reflecting broader weakness in enterprise technology stocks.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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06:00
|The Nvidia board’s artificial independence (Financial Times)
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02:28
|Trump will not raise Nvidia spy issue with Xi at summit, officials say (Financial Times)
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|791,00
|0,38%
|Nasdaq Inc
|98,10
|0,00%
|NOV Inc Registered Shs
|16,30
|1,88%
|NVIDIA Corp.
|147,84
|-1,47%
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