Wall Street's remarkable recovery lost momentum on Tuesday, November 24, as renewed selling pressure across semiconductor stocks weighed on major indexes. Following Monday's historic rally, technology shares retreated sharply, raising questions about whether the recent rebound can develop into a sustained market recovery.

As of 11:31 a.m. ET, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) had fallen 2.24% to 23,549, while the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) declined 0.99% to 7,166. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) bucked the trend, gaining 0.24% to 49,715 as investors shifted toward more defensive areas of the market.

Selling pressure extended beyond equities, with gold declining 2.29% to $3,567.80, while the 10-year Treasury yield held steady at 4.92%. Healthcare stocks led sector gains, highlighting a growing divergence between defensive investments and the technology companies that powered Monday's rebound.

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