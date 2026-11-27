Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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27.11.2026 18:11:17
Stock Market Midday, Nov. 27: Tech Stocks Recover and Amazon Posts Black Friday Gains
As of 11:36 AM ET, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) is up 1.86% to 24,016, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has gained 1.38% to 7,282, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) is trading 1.15% higher to 50,760 as technology stocks rebound from recent correction territory.
Gold prices have jumped 1.66% to $3,626.60, while the 10-Year Treasury yield is at 4.96% (-0.07%). All sectors gained, with energy and consumer cyclical stocks outpacing healthcare and consumer defensive sectors.
Sandisk (NASDAQ:SNDK) and Dell Technologies (NYSE:DELL) jumped 12.74% and 5.96%, respectively, as investors returned to artificial intelligence (AI) stocks. Nvidia (NASDAQ:NVDA) slipped on reports that it would halt chip orders to certain countries in Southeast Asia and that its Blackwell semiconductors had been installed in a Shanghai data center.
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