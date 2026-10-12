Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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12.10.2026 18:05:19
Stock Market Midday, Oct. 12: Dow Edges Higher as Investors Rotate Into Value Stocks
As of 11:31 a.m. ET, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) was up 0.49% to 51,909, outperforming as investors rotate into value stocks. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) dipped 0.06% to 7,807 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) was down 0.37% to 27,265 on technology weakness.
Gold was trading at $4,192.70, down 0.56% as of 11:31 a.m. ET, while the 10-Year Treasury yield edged up to 5.24% as names in communication services lead sector gainers and technology and utilities trade lower.
eBay (NASDAQ:EBAY) shares are surging today after being named a top analyst pick, while Figs (NYSE:FIGS) has jumped 8.5% following a positive industry review. Conversely, Bloom Energy (NYSE:BE) is down 6.7% after announcing its earnings release date, and Nvidia (NASDAQ:NVDA) is teetering near support levels as semiconductor momentum slows.
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