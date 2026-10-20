Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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20.10.2026 18:17:58
Stock Market Midday, Oct. 20: Blue Chips Rally, Eli Lilly Gains 5%
As of 11:36 AM ET, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) is up 0.91% to 52,437 as blue-chips outperform, while the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has climbed 0.31% to 7,715 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) is up 0.08% to 26,460.
Gold is trading down 0.20% to $4,131.70, and the 10-Year Treasury yield fell 3 basis points to 5.11%. The utilities and healthcare sectors led the gainers while communication stocks fell.
Eli Lilly climbed 5% this morning on metabolic drug pipeline advancements, while 3M surged following an earnings beat and data-center deal with Amazon.com. Conversely, General Motors tumbled over 6% as rising cost pressures overshadowed strong truck sales, and Steel Dynamics traded lower following an earnings miss.
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