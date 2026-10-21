Stock Market Midday, Oct. 21: Tech Gains Lift Nasdaq as SpaceX Soars

As of 11:41 AM ET, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) is up 1.09% to 26,717 on renewed optimism for the AI trade, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has climbed 0.52% to 7,752 as technology gains offset telecom weakness, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) is up 0.29% to 52,647 as positive corporate reports support blue-chip resilience.

Gold is trading up 0.18% to $4,132.42 as of 11:31 AM ET while the 10-Year Treasury yield slipped slightly to 5.11%. Industrials and energy stocks led the sector gainers, while communication and real estate companies declined.

Space Exploration Technologies surged over 10%, and its quarterly results boosted artificial intelligence (AI) sentiment. That shift helped Dell Technologies, which soared 6% in early trading. Wabtec dropped pre-market before climbing slightly following mixed earnings. Alphabet shares slid ahead of next week's earnings.

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