Humana Aktie
WKN: 856584 / ISIN: US4448591028
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09.10.2026 18:24:48
Stock Market Midday, Oct. 9: Stocks Edge Higher, Humana jumps 13%
As of 11:47 AM ET, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) has climbed 0.51% to 51,493, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) is up 0.51% to 27,333, and the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is trading 0.42% higher at 7,798 as major benchmarks recover from earlier volatility.
Gold is up 1.33% to $4,190.08, and the 10-Year Treasury yield is up 2 basis points 5.26%. Energy stocks are the standout sector gainers, with technology and industrial stocks trading lower.
Humana surged 13% this morning after improving its Medicare Advantage rating and getting an analyst upgrade. Delta Air Lines slipped after a guidance cut and earnings miss. AT&T and T-Mobile US slid on competition concerns from yesterday's SpaceX spectrum deal. Apple fell following reports that the company reduced component orders for its next iPhone series due to weak demand.
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