Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.09.2026 18:34:23

Stock Market Midday, Sept. 23: Stocks Slip as Treasury Yields Hit 19-Year High

As of 11:45 AM ET, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is down 0.55% to 7,722, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) is down 0.91% to 26,993, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) has slipped 0.54% to 51,582 as a spike in bond yields halts a recent tech-led rally.

Gold is trading down 1.88% to $4,283.13, and the 10-Year Treasury yield is up 11 basis points to 5.08% -- a 19-year high. All sectors apart from energy stocks are down, with basic materials and consumer cyclicals falling the most.

KB Home shares slipped slightly despite an earnings beat yesterday after it warned of increasingly difficult housing market conditions. The average U.S. 30-year fixed-rate mortgage just reached 7.12%, its highest point in over two years. Cybersecurity stocks rallied, including CrowdStrike and Palo Alto Networks, as investors focused on the role the firms might play in artificial intelligence (AI) safety.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hit Co.,Ltd. Registered Shs 916,00 1,78% Hit Co.,Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen