Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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24.09.2026 18:24:23
Stock Market Midday, Sept. 24: Stocks Slide as Treasury Yields Climb, Oracle Declares Force Majeure
As of 11:37 AM ET, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is down 0.48% to 7,669, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) has fallen 0.77% to 26,739, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) is trading 0.71% lower to 51,144 as markets extend yesterday's decline, driven by a persistent bond sell-off.
Gold is down 0.82% to $4,253.63, and the 10-Year Treasury yield is climbing to 5.16%. Sector-wise, technology and basic materials stocks fell, while energy and communication services saw the biggest gains.
Oracle fell almost 5% this morning following news reports that it had invoked a force majeure in relation to a New Mexico data center project, raising investor concern about delays. Meta Platforms gained after the debut of Meta VR glasses and a new handheld device that works with the recently-launched Muse AI agent. United Parcel Service dropped on an analyst downgrade.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
25.09.26
|Oracle on the hook to pay data centre investors even if site has no electricity (Financial Times)
|
24.09.26
|Oracle feels the force (Financial Times)
|
24.09.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schwächelt mittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
22.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Oracle-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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15.09.26
|Apple, Oracle, OpenAI, SK Hynix, Infineon, SAP - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
Analysen zu Oracle Corp.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|75 300,00
|-2,74%
|Oracle Corp.
|120,20
|-2,24%
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