Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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03.09.2026 18:34:03
Stock Market Midday, Sept. 3: Stocks Rally as Treasury Yields Fall, Broadcom Falls Despite Earnings Beat
As of 11:46 AM ET, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) is up 1.35% to 26,572 as tech shares recover from earlier pressure. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) has climbed 1.20% to 53,699, and the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is trading 1.01% higher to 7,744 as traders eye falling Treasury yields.Gold is up 2.34% to $4,489.99, and the 10-Year Treasury yield fell 5 basis points to 4.75%. Industrials lead sector gainers, with financial services and consumer cyclical stocks also seeing significant intraday strength as investors rotate into growth-oriented names.Broadcom shares dropped, despite beating analyst expectations in yesterday's earnings. Snowflake's Q2 results were a different story: The stock soared over 20% this morning after a blowout quarter. Robinhood Markets gained following analyst upgrades. Nvidia gained on news that it will acquire artificial intelligence (AI) platform Hugging Face. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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