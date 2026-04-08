Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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08.04.2026 18:40:00
Stock Market Rebound: 3 Top AI Bargains to Snap Up Now
One thing is certain in investing: The stock market won't remain in the doldrums forever. History has shown that whenever major indexes decline or even crash, they've always recovered and gone on to gain. And this goes for shares of quality companies, too.In recent weeks, indexes have swung from gains to losses amid geopolitical uncertainty. Turmoil turned to war between the U.S. and Iran, and investors worried as oil prices climbed and the Strait of Hormuz -- a critical waterway for industrial transit -- closed. Any news regarding the situation pushed indexes in one direction or the other, and the S&P 500, as of April 7, was heading for a 3.3% decline so far this year. But President Donald Trump offered investors hope later that evening when he halted attacks in Iran for two weeks to allow for negotiations. As part of the agreement, Iran said it would reopen the Strait of Hormuz during negotiations. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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