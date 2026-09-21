Stock Market Signals a Rare Historical Pattern: Are Investors Prepared for What Comes Next?

The stock market has once again proven its resilience. Nothing it seems can derail this bull market, not sticky inflation, nor geopolitical conflict, nor fears of AI (both as an investing bubble and a threat to humanity, nor rising oil prices, nor even the Fed's first interest rate hike in three years.

The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has risen by double digits in 2026, and if the gain holds, this will mark four straight years of double-digit returns, a streak the index hasn't pulled off since the late 1990s.

That said, if one time-tested valuation metric is any guide, the market may be more vulnerable than it looks.

Continue reading