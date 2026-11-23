Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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23.11.2026 09:37:00
Stock-market slides this steep and fast trigger a rebound 91% of the time over the last decade
The big question for traders is whether the S&P 500’s swift fall into a correction is the start of something much worse for the stock market or actually a harbinger of a reversal.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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