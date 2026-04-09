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WKN DE: A404BJ / ISIN: KR7278470000
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09.04.2026 23:45:08
Stock Market Today, Apr. 9: Nio Erases Early Gains Following New Electric SUV Launch
Chinese electric vehicle (EV) manufacturer, Nio (NYSE:NIO) closed Thursday at $6.07, down 4.86%. Shares declined after the launch of its flagship ES9 SUV, and investors will be watching to see how the model is received in the competitive EV market. Trading volume reached 68.5 million shares, coming in about 52% above its three-month average of 45.2 million shares. Nio IPO'd in 2018 and has gained 1% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.62% to finish Thursday at 6,825, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.83% to close at 22,822. Among electric vehicle manufacturers, industry peers Tesla (NASDAQ:TSLA) closed at $345.62, up 0.69%, and Li Auto (NASDAQ:LI) ended at $18.29, down 1.83%, underscoring mixed sentiment toward EV names.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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