CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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10.04.2026 22:49:53
Stock Market Today, April 10: CoreWeave Jumps After Multi-Year AI Cloud Deal With Anthropic
AI-focused cloud infrastructure provider CoreWeave (NASDAQ:CRWV), closed Friday at $102, up 10.87%. The stock moved higher after news of a multi-year AI cloud deal with Anthropic. It also announced an expanded capacity agreement with Meta Platforms (NASDAQ:META) this week. Investors are watching how these contracts translate into sustained AI infrastructure demand and revenue growth.Trading volume reached 78.7 million shares, coming in about 190% above its three-month average of 27.1 million shares. CoreWeave IPO'd in 2025 and has grown 155% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.10% to finish Friday at 6,818, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.35% to close at 22,903. Within technology infrastructure names, industry heavyweight Amazon (NASDAQ:AMZN) closed at $238.38, up 2.02%, while rival Microsoft (NASDAQ:MSFT) ended at $370.87, down 0.59%, underscoring mixed sentiment across large AI cloud providers.CoreWeave’s latest announcement was a multi-year deal to power Anthropic’s Claude AI models. Investors liked that it added customer diversification, especially on the heels of an expanded agreement with Meta that will provide AI cloud capacity through December 2032.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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