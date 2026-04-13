Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
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14.04.2026 00:04:10
Stock Market Today, April 13: Grab Extends AI Product Launch Gains
Grab (NASDAQ:GRAB), the company behind a super-app for ride-sharing, food delivery, and financial services in Southeast Asia, closed Monday at $3.73, up 1.36%. The stock added to last week’s gains following the launch of new AI products aimed at consumers, businesses, and drivers. Trading volume reached 63.4 million shares, coming in more than 26% above its three-month average of 50.2 million shares. Grab IPO'd in 2020 and has fallen 69% since going public.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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