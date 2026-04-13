Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
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13.04.2026 23:08:39
Stock Market Today, April 13: Nokia Surges After Bank of America Upgrade Highlights Optical and AI Networking Demand
Nokia (NYSE:NOK), which provides network infrastructure and services, closed Monday at $10.38, up 9.67%. The stock moved higher after a Bank of America upgrade to “buy.” Investors will be watching for upcoming first-quarter earnings and AI-driven networking demand. Trading volume reached 147.9 million shares, about 178% above its three-month average of 53.2 million shares. Nokia IPO'd in 1994 and has grown 686% since going public.The S&P 500 rose 1.01% to close at 6,886, while the Nasdaq Composite gained 1.23% to finish at 23,184. Within telecommunications equipment, industry peers Telefonaktiebolaget LM Ericsson closed at $12.03, up 1.26%, and Cisco Systems ended at $82.35, rising 0.16% as investors assessed networking demand.A Bank of America analyst upgraded Nokia’s rating from “hold” to “buy” today and set a price target of $12.40. This target implies nearly 20% upside in the stock -- even after today’s news sent shares up 10%. The analyst noted that after acquiring Infinera, Nokia and its optical systems operations are poised to thrive thanks to hyperscaler and AI demand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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