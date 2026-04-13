Nokia Aktie

Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

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13.04.2026 23:08:39

Stock Market Today, April 13: Nokia Surges After Bank of America Upgrade Highlights Optical and AI Networking Demand

Nokia (NYSE:NOK), which provides network infrastructure and services, closed Monday at $10.38, up 9.67%. The stock moved higher after a Bank of America upgrade to “buy.” Investors will be watching for upcoming first-quarter earnings and AI-driven networking demand. Trading volume reached 147.9 million shares, about 178% above its three-month average of 53.2 million shares. Nokia IPO'd in 1994 and has grown 686% since going public.The S&P 500 rose 1.01% to close at 6,886, while the Nasdaq Composite gained 1.23% to finish at 23,184. Within telecommunications equipment, industry peers Telefonaktiebolaget LM Ericsson closed at $12.03, up 1.26%, and Cisco Systems ended at $82.35, rising 0.16% as investors assessed networking demand.A Bank of America analyst upgraded Nokia’s rating from “hold” to “buy” today and set a price target of $12.40. This target implies nearly 20% upside in the stock -- even after today’s news sent shares up 10%. The analyst noted that after acquiring Infinera, Nokia and its optical systems operations are poised to thrive thanks to hyperscaler and AI demand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 19 360,00 -0,87% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 19,28 0,42% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 19,71 0,15% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 19,35 0,31% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 212,30 0,21% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,87 0,05% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp. 45,37 1,32% Bank of America Corp.
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 19,17 0,10% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs 13 930,00 -1,49% Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS) 8,80 9,32% Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 8,73 8,42% Nokia Oyj (Nokia Corp.)

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