Palantir Aktie

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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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13.04.2026 23:56:25

Stock Market Today, April 13: Palantir Rebounds as Investors Reassess AI Growth After Sharp Sell-Off

Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR), data analytics platforms for governments and enterprises, closed Monday at $132.37, up 3.33%.The stock rose as investors responded to political endorsements, ongoing ARK Invest purchases, and increased attention on AI defense and commercial adoption, while monitoring upcoming Q1 earnings and valuation risks.The company’s trading volume reached 65.2 million shares, which is nearly 23% above compared with its three-month average of 51.6 million shares. Palantir Technologies went public in 2020 and has grown 1293% since its IPO.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 1.01% to 6,886.24, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 1.23% to finish at 23,183.74. Within software - infrastructure names, CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) closed at $402.24 (+6.13%) and C3.ai (NYSE:AI) finished at $8.47 (+2.29%) as investors assessed evolving enterprise AI demand and profitability paths.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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