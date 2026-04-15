Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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15.04.2026 23:46:24
Stock Market Today, April 15: D-Wave Quantum Inc. Surges as Nvidia’s Ising Models Fuel Rally in Quantum Stocks
D-Wave Quantum (NYSE:QBTS), a quantum computing systems and services provider, closed Wednesday at $20.81, up 22.63%. The stock moved higher as Nvidia’s new open‑source Ising quantum AI models fueled a broad rally in quantum computing names. Investors are watching how D-Wave converts recent enthusiasm into sustained bookings and revenue growth.The company’s trading volume reached 90.2 million shares, which is about 227% above compared with its three-month average of 27.6 million shares. D-Wave Quantum IPO'd in 2020 and has grown 105% since going public. S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.80% to finish Wednesday at 7,022.95, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 1.59% to close at 24,016. Within quantum computing, industry peers IonQ (NYSE:IONQ) closed at $43.25 (+20.95%) and Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) finished at $19.11 (+13.28%) as investors bid up sector growth stories.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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