EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
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15.04.2026 23:46:57
Stock Market Today, April 15: Eos Energy Enterprises Jumps on AI Data Center Power Partnership
Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE), a designer and manufacturer of zinc-based energy storage solutions, closed at $7.08, up 12.03%. The stock moved higher after it announced a joint development agreement with TURBINE-X to “develop and deploy private power infrastructure for AI.” Looking ahead, investors will continue watching for long-duration storage demand from data centers. Trading volume reached 54 million shares, coming in about 116% above its three-month average of 25 million shares. The company IPO'd in 2020 and has fallen 30% since going public.The S&P 500 rose 0.79% on Wednesday to 7,022, while the Nasdaq Composite gained 1.59% to finish at 24,016. Among electrical equipment & parts peers, EnerSys closed at $194.00, down 2.48%, and Plug Power ended at $2.93, slipping 0.34%, highlighting mixed sentiment across power names.One week after reporting better-than-expected preliminary Q1 earnings, Eos Energy announced a major partnership with TURBINE-X to supply power infrastructure purpose-built for AI. Eos will supply TURBINE-X with 2 GWh of energy systems over the next three years, with the first deployments starting in 2027.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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