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15.04.2026 22:50:35

Stock Market Today, April 15: Robinhood Markets Surges After SEC Eases Day Trading Rules

Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), a commission-free trading platform for stocks and crypto, closed at $87.32, up 10.41% Wednesday. Shares are surging after the SEC eased regulations on its day-trading rules. Investors await upcoming May earnings and are looking for traction in newer prediction markets and banking products. Trading volume reached 68.5 million shares, about 123% above its three-month average of 30.7 million shares. Robinhood Markets IPO'd in 2021 and has grown 151% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) advanced 0.79% to 7,023, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 1.59% to finish at 24,016. Within capital markets, industry peers Charles Schwab (NYSE:SCHW) closed at $100.27, up 1.92%, and Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) ended at $79.69, gaining 3.36%.Tuesday evening, the Securities and Exchange Commission scrapped regulations that previously required traders to hold a $25,000 margin account to be eligible to day trade -- or make four or more intraday trades within a five-day window. Since Robinhood primarily serves smaller retail investors, this change could help increase the company’s trading activity, which is why the stock rose on the news today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Robinhood Markets, Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged 3,50 13,64% Robinhood Markets, Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged

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