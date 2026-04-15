TeraWulf Aktie
WKN DE: A3C9C7 / ISIN: US88080T1043
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15.04.2026 23:06:55
Stock Market Today, April 15: TeraWulf Shares Fall After $900 Million Stock Sale Heightens Concerns
TeraWulf (NASDAQ:WULF), a Bitcoin (CRYPTO:BTC) miner-turned-AI data center operator, closed Wednesday at $19.67, down 6.11%. Shares weakened after the company confirmed and then priced a roughly $900 million common stock sale. Investors will be watching how efficiently that capital funds data center growth and eventual debt reduction.Trading volume reached 61.8 million shares, coming in about 89% above its three-month average of 32.7 million shares. TeraWulf IPO'd in 1994 and has grown 1,526% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.80% to finish Wednesday at 7,023, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 1.59% to close at 24,016. Both were record highs. Within digital infrastructure and Bitcoin mining, industry peers Mara Holdings (NASDAQ:MARA) closed at $10.47 (-0.19%) and Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) finished at $17.42 (-3.86%) as investors assessed capital-raising needs and crypto volatility.TeraWulf priced an approximately $900 million equity raise at $19 per share last night. The stock closed yesterday at $20.95, increasing investor anxiety about dilution and debt. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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