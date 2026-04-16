D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
16.04.2026 23:34:42
Stock Market Today, April 16: D-Wave Quantum Surges After Nvidia Sparks Quantum AI Optimism
D-Wave Quantum (NYSE:QBTS), which develops and delivers quantum computing systems, software, and services worldwide, closed at $21.52, up 3.41%. The stock advanced after renewed interest in quantum applications tied to Nvidia’s new open source AI models and D-Wave’s CEO comments at the Semafor World Economy conference. Investors will be focusing on whether this attention coincides with revenue growth momentum.Trading volume reached 84.3 million shares, coming in about 195% higher than its three-month average of 28.6 million shares. D-Wave Quantum IPO'd in 2020 and has grown 112% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.26% to finish Thursday’s session at 7,041, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.36% to close at 24,103. Among quantum computing peers, IonQ (NYSE:IONQ) closed at $44.68 (+3.31%) and Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) finished at $19.45 (+1.78%), as investors continue rewarding names leveraged to Nvidia-driven quantum AI demand.Investor spotlight is on quantum computing companies after Nvidia just launched its Ising open model family to deliver advanced AI-based quantum processor calibration and error correction multiple times faster and more accurate than conventional methods.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
26.02.26
|D-Wave Quantum verfehlt mit hohem Verlust die Erwartungen - Aktie dennoch fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.01.26
|Quanten-Fusion: D-Wave schluckt Spezialisten Quantum Circuits - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
19.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie im Aufwärtstrend: Potenzial und Gefahren nach dem kräftigen Kursplus (finanzen.at)
|
16.01.26
|D-Wave-Aktie zeigt Erholungstendenzen: Insiderverkäufe und Übernahme bleiben im Fokus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Nach Partnerschaft mit Quantum Circuits: D-Wave-Aktie im Anlegerfokus (finanzen.at)
|
13.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie mit leichten Gewinnen: Kauf von Quantum Circuits bleibt im Anlegerfokus (finanzen.at)
|
07.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie trotzdem schwächer: Meilenstein in der Quantencomputer-Technologie verpufft bei Anlegern (finanzen.at)