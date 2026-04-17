Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
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17.04.2026 23:24:33
Stock Market Today, April 17: Critical Metals Surges After Greenland Approves 92.5% Tanbreez Stake and Operating Control
Critical Metals (NASDAQ:CRML), a lithium and rare-earth minerals explorer, closed Friday at $12.56, up 35.49%. The stock is jumping after Greenland approved Critical Metals’ increased stake and expanded operating authority at the Tanbreez rare-earth project. Trading volume reached 72.8 million shares, about 427% above its three-month average of 13.8 million shares.The S&P 500 advanced 1.19% to finish Friday at 7,125, while the Nasdaq Composite gained 1.52% to close at 24,468. Within diversified metals and mining, industry names were mixed, as MP Materials closed at $60.99 (-2.10%) and Lithium Americas ended at $4.84 (-0.62%) despite Critical Metals’ sharp rally.Critical Metals’ stock is soaring today after Greenland approved the company’s deal to grow its stake in the Tanbreez rare-earth deposit to 92.5%. The approval clears the way for CRML to acquire the 50.5% of equity it didn’t already hold from Rimbal Pty Lmt.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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