Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
17.04.2026 22:50:35
Stock Market Today, April 17: Netflix Drops As Reed Hastings Departs From Board and Company Offers Soft Guidance
Netflix (NASDAQ:NFLX) provides streaming entertainment services worldwide and closed Friday at $97.31, down 9.72%. The stock moved lower after Q1 results paired strong profits with softer-than-expected Q2 guidance and leadership changes. Trading volume reached 124.7 million shares, about 152% above its three-month average of 49.4 million shares. Netflix went public in 2002 and has grown 81,236% since then.The broader markets advanced Friday, with the S&P 500 rising 1.19% to 7,125 and the Nasdaq Composite gaining 1.52% to finish at 24,468. Within the entertainment industry, peers Walt Disney closed at $106.28, up 2.29%, while Warner Bros. Discovery ended at $27.47, up 0.29%, as investors weighed cost cuts and consolidation risk.Netflix reported Q1 earnings yesterday afternoon, seeing sales rise 16% and EPS soar 86% (thanks partially to the $2.8 billion WBD termination fee), which sailed past Wall Street’s expectations. However, co-founder and board chair Reed Hastings announced that he would not seek reelection to the board. This downbeat news, paired with revenue guidance for 12% to 14% growth in 2026, underwhelmed the market, prompting today’s decline.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
17.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
17.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.04.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|82,72
|-9,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.