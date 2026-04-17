Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.04.2026 22:50:35

Stock Market Today, April 17: Netflix Drops As Reed Hastings Departs From Board and Company Offers Soft Guidance

Netflix (NASDAQ:NFLX) provides streaming entertainment services worldwide and closed Friday at $97.31, down 9.72%. The stock moved lower after Q1 results paired strong profits with softer-than-expected Q2 guidance and leadership changes. Trading volume reached 124.7 million shares, about 152% above its three-month average of 49.4 million shares. Netflix went public in 2002 and has grown 81,236% since then.The broader markets advanced Friday, with the S&P 500 rising 1.19% to 7,125 and the Nasdaq Composite gaining 1.52% to finish at 24,468. Within the entertainment industry, peers Walt Disney closed at $106.28, up 2.29%, while Warner Bros. Discovery ended at $27.47, up 0.29%, as investors weighed cost cuts and consolidation risk.Netflix reported Q1 earnings yesterday afternoon, seeing sales rise 16% and EPS soar 86% (thanks partially to the $2.8 billion WBD termination fee), which sailed past Wall Street’s expectations. However, co-founder and board chair Reed Hastings announced that he would not seek reelection to the board. This downbeat news, paired with revenue guidance for 12% to 14% growth in 2026, underwhelmed the market, prompting today’s decline.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Netflix Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Netflix Inc.

mehr Analysen
17.04.26 Netflix Kaufen DZ BANK
17.04.26 Netflix Equal Weight Barclays Capital
17.04.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.04.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Netflix Inc. 82,72 -9,58% Netflix Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen