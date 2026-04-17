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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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17.04.2026 22:58:09

Stock Market Today, April 17: Tesla Rises Again to Break Losing Streak

Tesla (NASDAQ:TSLA) closed Friday at $400.62, up 3.01%. The stock moved higher during Friday’s session as reports linked renewed EV enthusiasm to high oil prices and company-specific AI and robotaxi developments. Shareholders are relieved to see an eight-week losing streak end, and are now watching for the next quarterly update on April 22.Trading volume reached 88.9 million shares, coming in about 41% above its three-month average of 62.9 million shares. Tesla IPO'd in 2010 and has grown 25,096% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 1.20% to finish Friday at 7,126 — its first close over 7,100. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 1.52% to close at 24,468. Among automobiles names, General Motors (NYSE:GM) closed at $81.30 (+4.16%) and Ford Motor Company (NYSE:F) finished at $12.88 (+3.50%), reinforcing strength across major auto makers.Rising oil prices tied to the war in Iran have improved the relative of appeal of electric vehicles (EVs). Yet Tesla shares have been on an eight-week losing streak before investors boosted shares again today leading into the company’s earnings report next week. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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