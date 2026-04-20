POET Technologies Aktie

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WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041

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21.04.2026 00:11:32

Stock Market Today, April 20: POET Technologies Jumps After Responding to Short Report and Clarifying PFIC Status

Poet Technologies (NASDAQ:POET), designs and develops photonic integrated circuits and optical engines. The stock closed at $8.59, up 18.32%. Shares jumped after management issued a detailed rebuttal to a short-seller report and clarified PFIC-related tax concerns, while investors are watching execution on its AI-focused growth and funding plans.The company’s trading volume reached 44.6 million shares, coming in about 324% above compared with its three-month average of 10.5 million shares. Poet Technologies went pulbic in 2008 and has fallen 14% since its IPO. The broader U.S. markets eased Monday, with the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipping 0.22% to 7,109.14 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) falling 0.26% to 24,404. Among semiconductors, industry peer Lumentum (NASDAQ:LITE) closed at $895.11, up 0.12%, underscoring how stock-specific headlines are driving dispersion across the group.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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