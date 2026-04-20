QX b Aktie
WKN DE: A419YG / ISIN: US82846H5046
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20.04.2026 22:57:49
Stock Market Today, April 20: QXO Dips After $17 Billion TopBuild Acquisition Sparks Dilution and Leverage Concerns
QXO (NYSE:QXO), a distributor of roofing, waterproofing, and complementary building products in North America, closed Monday at $24.21, down 3.16%. The stock moved lower as the market reacted to QXO’s $17 billion cash-and-stock agreement to acquire TopBuild. Investors are watching how dilution and leverage will affect returns. Trading volume reached 52.3 million shares, about 532% above its three-month average of 8.3 million shares.S&P 500 slipped 0.22% to 7,110, while the Nasdaq Composite fell 0.26% to 24,404. Within industrial distributors, sector performance was mixed as investors weighed large M&A announcements and funding plans against higher leverage and potential equity dilution across the group.QXO’s CEO Brad Jacobs is back to his acquisitive ways, scooping up fellow building products leader TopBuild for $17 billion over the weekend. Jacobs has delivered incredible returns throughout his career, founding eight billion-dollar companies and leading businesses like United Waste, United Rentals, and XPO Logistics to success through M&A.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|QXO Inc Deposit Shs Repr 1-20th Conv Cum Pfd Shs Series -B-
|66,51
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|TopBuild Corp When Issued
|414,00
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