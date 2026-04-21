Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
21.04.2026 23:19:56
Stock Market Today, April 21: Lucid Group Jumps After Uber Invests $500 Million and Commits to 35,000 Robotaxis
Luxury EV maker Lucid Group (NASDAQ:LCID) closed Tuesday at $7.11, up 5.33%. The stock advanced after confirmation of Uber Technologies’ (NYSE:UBER) $500 million, 11.5% equity stake and enlarged 35,000-vehicle robotaxi commitment. Investors are watching potential moves by Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF) and execution under new CEO Silvio Napoli. The PIF is Lucid’s largest shareholder.Trading volume reached 46.9 million shares, coming in about 379% above its three-month average of 9.8 million shares. Lucid Group IPO'd in 2020 and has fallen 93% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.65% to 7,063, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.59% to 24,260. Among auto manufacturers, Tesla (NASDAQ:TSLA) closed at $386.39, down 1.56%, while Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) finished at $17.15, up 1.36%, underscoring mixed sentiment across EV makers.An updated SEC filing from Lucid showed ride-share leader Uber now owns 37.7 million Lucid shares for an 11.5% stake tied to a previously announced planned $500 million investment. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
|
|
|
|
