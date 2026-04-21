Opendoor Technologies Aktie

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WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036

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21.04.2026 23:25:43

Stock Market Today, April 21: Opendoor Technologies Rises as Trading Activity Picks Up Around Its iBuying Model

Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN), digital platform for buying and selling residential real estate, closed Tuesday at $5.45, up 1.87%. The stock moved higher as investors responded to renewed “breakout” hopes for its AI-driven iBuying platform and are watching for signs that momentum can overcome housing headwinds and profitability risks.The company’s trading volume reached 75.7 million shares, which is roughly 76% above compared with its three-month average of 43 million shares. Opendoor Technologies went public in 2020 and has fallen 50% since its IPO.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.65% to 7,064, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost 0.59% to finish at 24,259.97. Among real estate services peers, Zillow Group (NASDAQ:Z) closed at $46.17 (-2.39%) and Offerpad Solutions (NYSE:OPAD) ended at $0.84 (-1.64%), highlighting continued pressure across housing-related names.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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