Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
23.04.2026 00:30:41
Stock Market Today, April 22: Micron Technology Surges on Continued Memory Boom
Micron Technology (NASDAQ:MU), a leading memory and storage producer, closed Wednesday at $487.48, up 8.48%. The stock moved higher amid broader confidence in artificial intelligence (AI) memory demand and news of a ceasefire in Iran.Trading volume reached 45.4 million shares, coming in 9.6% above its three-month average of 41.4 million shares. Micron Technology IPO'd in 1984 and has grown 34,411% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 1.05% to finish Wednesday at 7,138, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 1.64% to close at 24,658. Within semiconductors, rival Western Digital (NASDAQ:WDC) rose 1.38% to close at $389.10, and Sandisk (NASDAQ:SNDK) soared 8.37% to finish at $979.07 as AI-related chipmakers continued to benefit from strong demand narratives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
22.04.26
|
22.04.26
|
22.04.26
|
22.04.26