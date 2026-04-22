Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
22.04.2026 23:14:02
Stock Market Today, April 22: NuScale Power Surges After Coverage Highlights Discount to Recent Highs
Small modular reactor developer NuScale Power (NYSE:SMR) closed Wednesday at $13.57, up 16.28%. The stock moved higher after fresh coverage highlighted its steep discount to recent highs and compared its prospects with Oklo (NYSE:OKLO) within a projected $10 trillion nuclear revival. Investors are watching how it converts that narrative into concrete project wins and financing progress.Trading volume reached 54 million shares, coming in about twice its three-month average of 26.9 million shares. NuScale Power IPO'd in 2022 and has grown 35% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 1.03% to finish Wednesday at 7,137, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 1.64% to close at 24,658. Within nuclear energy technology, industry peers Oklo closed at $72.41, up 15.65%, and GE Vernova (NYSE:GEV) finished at $1,127.56, rising 13.75% as investors leaned into advanced nuclear themes.According to a recent report by Bank of America (NYSE:BAC) analysts, nuclear energy is undergoing a revival that could become a $10 trillion nuclear renaissance. Two stocks investors are speculating with are Oklo and NuScale Power.
