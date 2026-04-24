NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
24.04.2026 23:01:24
Stock Market Today, April 24: Nvidia Surges on Soaring AI Chip Demand
Nvidia (NASDAQ:NVDA), a leader in GPUs for data centers, automotive, and gaming, closed Friday at $208.27, up 4.32%. The stock moved higher as investors responded to surging global AI chip demand, fresh all‑time highs, and broader semiconductor strength. The focus will soon shift to next month’s earnings for confirmation of triple‑digit profit growth expectations.Trading volume reached 192.5 million shares, coming in nearly 12% above its three-month average of 172.5 million shares. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 507,423% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.79% to 7,164, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 1.63% to finish at 24,837. Among semiconductors, industry peers Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $347.77 (+13.90%) and Intel (NASDAQ:INTC) finished at $82.57 (+23.64%) as enthusiasm for AI chips powered sector-wide gains.Intel's robust first-quarter earnings and the CEO's optimistic outlook on CPU demand lifted chip sector stocks on Friday. Nvidia closed at a record high bringing its valuation above $5 trillion. AI semiconductor demand doesn’t appear to be easing, and Nvidia’s platforms and GPU architecture play a key role in that ecosystem. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
