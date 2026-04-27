Cleveland-Cliffs Aktie
WKN DE: A2DVSM / ISIN: US1858991011
27.04.2026 22:52:43
Stock Market Today, April 27: Cleveland-Cliffs Jumps After Investors Reassess Positive Q1 Trends
Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF), a steel producer offering hot-rolled, cold-rolled, and coated products in the U.S. and Canada, closed Monday at $10.62, up 8.86%. The stock moved higher after investors digested last week's first-quarter results that modestly beat revenue expectations and showed a narrower loss. Domestic steel sector stocks will continue reporting first-quarter results this week.Trading volume reached 41.9 million shares, coming in about 123% above its three-month average of 18.8 million shares. Cleveland-Cliffs IPO'd in 1987 and has grown 518% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) inched up 0.12% to 7,174, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.20% to finish at 24,887. Among steel industry peers, Nucor (NYSE:NUE) closed at $215.05, up 0.35%, and Steel Dynamics (NASDAQ:STLD) finished at $225.04, down 0.77%, underscoring mixed sentiment across producers.Investors are watching steel sector earnings to assess fundamental company strength in a strong demand and pricing environment. Cleveland-Cliffs shares initially dropped after its Q1 report last week as investors focused on a net loss exacerbated by one-time energy costs.
Nachrichten zu Cleveland-Cliffs Inc.
19.04.26
|Ausblick: Cleveland-Cliffs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
08.02.26
|Ausblick: Cleveland-Cliffs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
25.01.26
|Erste Schätzungen: Cleveland-Cliffs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)