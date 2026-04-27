27.04.2026 23:34:26

Stock Market Today, April 27: Organon Shares Surge After Sun Pharma Agrees to Acquire Company in All Cash Deal

Organon (NYSE:OGN), a women’s health therapies specialist, closed Monday at $13.16, up 16.87%. The stock is jumping after premarket news that Sun Pharmaceutical Industries agreed to acquire Organon in an all-cash deal. Trading volume reached 133.6 million shares, about 1,618% above its three-month average of 7.8 million shares. Organon went public via a spin-off from Merck in 2021 and has fallen 60% since going public.S&P 500 inched up 0.12% to 7,174, while the Nasdaq Composite added 0.20% to finish at 24,887. Among drug manufacturers, peers Pfizer closed at $26.81 (-0.70%) and Bristol Myers Squibb ended at $57.77 (-1.59%), lagging Organon’s buyout-driven surge.After a tumultuous run on its own as a public company following its 2021 spinoff from Merck, Organon appears likely to be acquired by Sun Pharmaceutical Industries for $14 per share in cash. The company’s shares rose 17% on the news today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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