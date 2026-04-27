QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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28.04.2026 00:23:02

Stock Market Today, April 27: Qualcomm Rises on Reported OpenAI Smartphone Chip Collaboration

Qualcomm (NASDAQ:QCOM), a developer of wireless communication technologies and semiconductors for mobile devices and networks, closed Monday at $150.26 up 0.95%. The stock moved higher after reports of a potential OpenAI smartphone-chip collaboration and during Monday’s session investors are watching how this AI opportunity could reshape Qualcomm’s growth mix ahead of its earnings release.The company’s trading volume reached 41.6 million shares, which is roughly 242% above compared with its three-month average of 12.1 million shares. Qualcomm IPO'd in 1991 and has grown 27,052% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.12% to finish Monday at 7,173.91, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.20% to close at 24,887.10. Among semiconductors, industry peers Texas Instruments (NASDAQ:TXN) closed at $269.50 (-2.77%) and Broadcom (NASDAQ:AVGO) finished at $418.20 (-1.08%), lagging Qualcomm’s AI-fueled advance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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