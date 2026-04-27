QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|
28.04.2026 00:23:02
Stock Market Today, April 27: Qualcomm Rises on Reported OpenAI Smartphone Chip Collaboration
Qualcomm (NASDAQ:QCOM), a developer of wireless communication technologies and semiconductors for mobile devices and networks, closed Monday at $150.26 up 0.95%. The stock moved higher after reports of a potential OpenAI smartphone-chip collaboration and during Monday’s session investors are watching how this AI opportunity could reshape Qualcomm’s growth mix ahead of its earnings release.The company’s trading volume reached 41.6 million shares, which is roughly 242% above compared with its three-month average of 12.1 million shares. Qualcomm IPO'd in 1991 and has grown 27,052% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.12% to finish Monday at 7,173.91, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.20% to close at 24,887.10. Among semiconductors, industry peers Texas Instruments (NASDAQ:TXN) closed at $269.50 (-2.77%) and Broadcom (NASDAQ:AVGO) finished at $418.20 (-1.08%), lagging Qualcomm’s AI-fueled advance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
27.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
27.04.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
24.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
24.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zuversicht in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu OpenAI
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|20 270,00
|12,80%
|QUALCOMM Inc.
|128,40
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. An den US-Börsen zeigte sich keine einheitliche Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.