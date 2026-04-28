Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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28.04.2026 22:54:27
Stock Market Today, April 28: Iren Falls on AI Spending Concerns and Analyst Price Cut
Iren (NASDAQ:IREN), vertically integrated data center operator for Bitcoin mining and AI cloud services, closed Tuesday at $44.44, down 8.11%. The stock fell after a Bernstein price-target cut, and renewed concerns about AI infrastructure spending, with investors watching for signs of stabilizing demand. Trading volume reached 39 million shares, coming in nearly 5% above its three-month average of 37.1 million shares. Iren IPO'd in 2021 and has grown 82% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.49% to 7,139, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost 0.90% to finish at 24,664. Among data processing services peers, CoreWeave (NASDAQ:CRWV) closed at $105.53, down 5.83%, and Nebius Group (NASDAQ:NBIS) ended at $135.51, sinking 6.52% as investors reassessed AI assets.Yesterday, Bernstein analysts lowered their price target for Iren by $25 to $100 per share while keeping it their top AI-focused Bitcoin (CRYPTO:BTC) miner choice. Iren’s evolution into a large-scale AI cloud provider is moving quickly, and that is now the focus rather than Bitcoin mining.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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