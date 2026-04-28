Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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28.04.2026 18:43:06
Stock Market Today, April 28: Nasdaq Down 1.3% at Midday on OpenAI Concerns
At noon, Eastern time, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) had fallen 0.68% to 7,124.89 as tech weakness pulled it from record territory, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 1.28% to 7,124.89 on an AI‑chip sell‑off, while the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) inched up 0.20% to 49,264.90 on defensive strength.AI‑linked names slipped in morning trading, with concerns about OpenAI driving losses for Advanced Micro Devices, Oracle, CoreWeave, and Nvidia. In contrast, Coca‑Cola soared on positive earnings and more defensive Dow components saw relatively firmer trading tied to risk rotation. The Nasdaq fell from recent highs this morning as concerns about OpenAI’s revenue re-ignited fears of overspending on artificial intelligence (AI) infrastructure. Last night, the Wall Street Journal reported that OpenAI had missed key internal targets on users and revenue. Today, OpenAI denied the claims. This afternoon’s trading will show whether it is enough to ease tech jitters. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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