AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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29.04.2026 23:19:40

Stock Market Today, April 29: Advanced Micro Devices Rises After Analyst Upgrade Points to Data Center GPU Demand Ahead of Earnings

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), a designer of CPUs, GPUs, and FPGAs, closed Wednesday at $337.11, up 4.30%. The stock climbed during the regular session as analyst upgrades and strong AI chip demand supported optimism ahead of the May 5 Q1 earnings release. Investors will be watching forthcoming results and guidance for data center and AI GPU growth signals.The company’s trading volume reached 43.2 million shares, which is nearly 13% above compared with its three-month average of 38.3 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.02% to 7,135.95, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) inched up 0.04% to 24,673.24. Among semiconductors, industry peers Intel (NASDAQ:INTC) closed at $94.75, up 12.06%, and Nvidia (NASDAQ:NVDA) finished at $209.25, down 1.79%, highlighting mixed reactions across AI-focused chipmakers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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