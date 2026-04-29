Plug Power Aktie

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

29.04.2026 23:28:36

Stock Market Today, April 29: Plug Power Jumps on Sector Strength and a Price Target Boost

Plug Power (NASDAQ:PLUG), which develops hydrogen fuel cell and electrolyzer systems, closed Wednesday at $3.41, up 12.54%. The stock moved higher after an analyst target hike and a sector-wide fuel cell rally. Investors will be watching May 11 earnings for updates on margin and cash-burn progress.Trading volume reached 130.2 million shares, coming in about 55% above its three-month average of 84.1 million shares. Plug Power IPO'd in 1999 and has fallen 98% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.04% to 7,136, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) inched up 0.04% to 24,673. Within alternative energy, industry peers FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) closed at $13.64 (+37.22%) and Bloom Energy (NYSE:BE) finished at $287.97 (+27.21%) as fuel cell sentiment strengthened.The main driver for Plug Power stock’s jump today was likely the earnings report of peer fuel cell manufacturer Bloom Energy. Fast-growing data center construction projects are increasingly lining up on-site power utilizing fuel cells. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
