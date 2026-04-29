Robinhood Markets Aktie
WKN DE: A41U1K / ISIN: CA7709161045
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29.04.2026 23:05:33
Stock Market Today, April 29: Robinhood Markets Drops After Earnings Miss
Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), the stock and crypto brokerage that pioneered commission-free trading, closed down 13.24% on Wednesday at $71.20. Shares fell after its Q1 2026 results missed revenue and EPS estimates.Trading volume reached 76.7 million shares, coming in about 132% above its three-month average of 33.0 million shares. Robinhood IPO'd in 2021 and has grown 87% since going public.The S&P 500 finished Wednesday essentially flat at 7,136, down 0.04%, while the Nasdaq Composite inched up 0.04% to close at 24,673. Among capital markets peers, Charles Schwab closed up 0.36% at $91.16, and Interactive Brokers Group fell 0.57% to close at $77.05.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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