SoFi Technologies Aktie

SoFi Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021

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29.04.2026 23:05:31

Stock Market Today, April 29: SoFi Technologies Drops After Flat Full Year Guidance Despite Beating Revenue Expectations

SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), a digital-first consumer finance platform, closed at $15.53, down 15.44% on Wednesday. The stock declined after Q1 results beat revenue expectations and the company reported strong member and product growth, but full-year guidance disappointed. Investors are watching how cautious Q2 revenue targets affect growth expectations. Trading volume reached 196.2 million shares, about 193% above its three-month average of 67 million shares. SoFi Technologies IPO'd in 2021 and has grown 27% since going public.The S&P 500 finished Wednesday essentially flat, slipping 0.02% to 7,138, while the Nasdaq Composite inched up 0.04% to close at 24,673. Within the fintech industry, peers LendingClub closed at $16.57 (-1.81%) and Upstart ended at $30.48 (-7.24%), underscoring pressure across digital lenders.It looked like a great all-around quarter for SoFi:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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