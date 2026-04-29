SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
|
29.04.2026 23:05:31
Stock Market Today, April 29: SoFi Technologies Drops After Flat Full Year Guidance Despite Beating Revenue Expectations
SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), a digital-first consumer finance platform, closed at $15.53, down 15.44% on Wednesday. The stock declined after Q1 results beat revenue expectations and the company reported strong member and product growth, but full-year guidance disappointed. Investors are watching how cautious Q2 revenue targets affect growth expectations. Trading volume reached 196.2 million shares, about 193% above its three-month average of 67 million shares. SoFi Technologies IPO'd in 2021 and has grown 27% since going public.The S&P 500 finished Wednesday essentially flat, slipping 0.02% to 7,138, while the Nasdaq Composite inched up 0.04% to close at 24,673. Within the fintech industry, peers LendingClub closed at $16.57 (-1.81%) and Upstart ended at $30.48 (-7.24%), underscoring pressure across digital lenders.It looked like a great all-around quarter for SoFi:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoFi Technologies
|
28.04.26
|Ausblick: SoFi Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: SoFi Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|Ausblick: SoFi Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: SoFi Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.12.25
|SoFi-Aktie: Phänomenale Rally 2025 - setzt das FinTech 2026 seinen Aufwärtstrend fort? (finanzen.at)