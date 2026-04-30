Blue Owl Capita a Aktie
WKN DE: A2QPLU / ISIN: US09581B1035
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30.04.2026 23:07:35
Stock Market Today, April 30: Blue Owl Capital Surges As Q1 Results Beat Expectations
Blue Owl Capital (NYSE:OWL), an alternative asset manager and private credit firm, closed Thursday at $9.75, up 9.80%. The stock jumped after its Q1 2026 results topped expectations and went some way to easing private credit jitters. Trading volume reached 68.9 million shares, coming in about 100% above its three-month average of 34.4 million shares. Blue Owl Capital IPO'd in 2020 and has fallen 9% since going public.The S&P 500 added 1.02% to finish at 7,209, while the Nasdaq Composite gained 0.89% to close at 24,892. Within asset management, industry peers Ares Management gained 5.90% to close at $117.4 and Blackstone finished up 4.80% at $125.58, reflecting broader strength in alternative managers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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