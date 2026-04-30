Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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30.04.2026 18:48:35
Stock Market Today, April 30: Caterpillar's Jump After Earnings Helped Fuel Surge in Dow
In midday trading, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.46% to 7,168.62, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.21% to 24,724.49, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) climbed 1.49% to 49,588.34, with the Dow outpacing peers on strength in industrials.Caterpillar (NYSE:CAT) rallied after its earnings reaction, helping propel the Dow and offsetting weakness in mega-cap tech. In contrast, Meta Platforms (NASDAQ:META) slumped nearly 9% following its results, while Microsoft (NASDAQ:MSFT) slid about 5% as investors digested a sharply higher AI capex outlook.After the Federal Reserve decision to hold interest rates steady yesterday, the 10-year yield hovered near 4.40%. Geopolitical tensions are keeping oil prices volatile, but investors are focusing on a flurry of large-cap earnings. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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