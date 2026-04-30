Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
30.04.2026 23:36:44
Stock Market Today, April 30: Meta Falls as Higher AI Capex Outlook Overshadows Strong Q1 Results
Meta Platforms (NASDAQ:META), a social media and virtual reality company, closed Thursday at $611.91, down 8.55%. Shares dropped after Q1 results paired strong revenue and EPS beats with sharply higher AI and infrastructure capex guidance, and investors are watching how rising spending and softer user trends affect future AI monetization.The company’s trading volume reached 52.6 million shares, which is about 218% above compared with its three-month average of 16.2 million shares. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 1.08% to finish at 7,209.1, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.89% to close at 24,892. Within social media and advertising, industry peers Alphabet (NASDAQ:GOOGL) closed at $381.4, up 9.97%, and Snap (NYSE:SNAP) ended at $6.07, rising 1.51%, highlighting mixed reactions across platform stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
06:00
|Meta stock might look cheap if it weren’t for Mark Zuckerberg (Financial Times)
|
06:00
|Meta stock might look cheap if it weren’t for Mark Zuckerberg (Financial Times)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Meta-Aktie verliert dennoch deutlich: Gewinn und Umsatz legen zu - Erhöhung der KI-Ausgaben verunsichert (finanzen.at)
|
30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Meta auf 865 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
