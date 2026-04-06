Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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06.04.2026 23:11:42
Stock Market Today, April 6: Plug Power Jumps After Securing 275-Megawatt Electrolyzer Award
Plug Power (NASDAQ:PLUG), a hydrogen fuel cell systems developer, closed Monday at $2.69, up 11.62%. The stock moved higher after Plug Power secured a 275-megawatt GenEco electrolyzer award for Hy2gen Canada’s Courant project. Investors are watching how this scale win shapes near-term order momentum and profitability expectations.Trading volume reached 98.5 million shares, coming in about 7% above its three-month average of 92 million shares. Plug Power IPO'd in 1999 but its lack of profitability has led to a 98% decline since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.43% to finish Monday at 6,611, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.54% to close at 21,996. Within hydrogen fuel cell systems, industry peers Bloom Energy (NYSE:BE) closed at $135 (-0.46%), while FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) ended at $6.67 (+1.06%) as investors monitored clean-power contract pipelines.Plug Power’s new electrolyzer project award announced late last week is one of the most significant electrolyzer awards Plug has received to date. It has heightened investor optimism for stronger order momentum and a feasible path to profitability. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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