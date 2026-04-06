Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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06.04.2026 23:24:42
Stock Market Today, April 6: Tesla Falls After Q1 Delivery Miss as Analysts Cut Targets
Tesla (NASDAQ:TSLA), electric vehicles and energy storage maker, closed Monday at $352.82, down 2.15%. The stock moved lower after bearish analyst commentary and estimate cuts following Tesla’s Q1 delivery miss and investors will be watching how upcoming Q1 earnings will address inventory and EV demand trends.The company’s trading volume reached 76.8 million shares, which is nearly 23% above compared with its three-month average of 61.8 million shares. Tesla went public in 2010 and has grown 22090% since its IPO.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.43% to finish Monday’s session at 6,611.83, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.54% to close at 21,996.34. Among automotive and clean energy peers, General Motors (NYSE:GM) closed at $73.42 (+1.24%) and Ford Motor Company (NYSE:F) finished at $11.61 (+0.09%) as investors weighed mixed legacy auto sales trends.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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