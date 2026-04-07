Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
08.04.2026 00:03:10
Stock Market Today, April 7: Intel Rallies as it Joins Musk's Terafab Project
Intel (NASDAQ:INTC), which designs and manufactures CPUs, GPUs, and related computing products, closed Tuesday at $52.91, up 4.19%. The stock moved higher on news that Intel will be part of Elon Musk’s Terafab AI chip complex, another sign of renewed confidence in the firm. Trading volume reached 124.8 million shares, coming in nearly 16% above its three-month average of 107.5 million shares. Intel IPO'd in 1971 and has grown 16,154% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) inched up 0.08% to 6,617, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.10% to finish at 22,018. In the semiconductor industry, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed up 0.61% at $221.53, and Nvidia (NASDAQ:NVDA) gaining 0.26% to end at $178.10 as geopolitical tensions spurred continued investor caution. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Intel Corp.
07.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
07.04.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
07.04.26
|Börse New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
07.04.26
|NYSE-Handel S&P 500 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
07.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
07.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
06.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
06.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)